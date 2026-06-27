Лубінець: у російському полоні можуть перебувати близько 16 тисяч цивільних українців

Наразі Україні відомо про 1878 підтверджених випадків незаконного утримання Росією цивільних. Водночас загальна кількість цивільних українців, які можуть перебувати в російському полоні, сягає близько 16 тисяч.

Про це в ефірі телемарафону повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише LIGA.net.

За його словами, через Міжнародний комітет Червоного Хреста вдалося офіційно верифікувати лише 892 цивільних. Інформацію про решту українців отримують завдяки роботі Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони та інших державних органів.

Реклама

Ще одним джерелом підтвердження є свідчення українських військовополонених, які після повернення додому повідомляють про цивільних, яких бачили у місцях утримання.

За словами Лубінця, росіяни часто тримають цивільних заручників разом із військовополоненими.

Омбудсман зазначив, що значна кількість цивільних залишається неверифікованою. В Україні вони внесені до окремого реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

"За нашими даними, цивільних може бути в російському полоні близько 16 тисяч. Ми не знаємо, чи вони живі, чи їм висунуті якісь обвинувачення. Є випадки, коли люди перебувають у неволі без жодних звинувачень ще з 2022 року", – наголосив Лубінець.

Він також повідомив, що російські окупанти затримують цивільних як на тимчасово окупованих територіях, так і під час так званих фільтраційних заходів при в'їзді або виїзді з РФ. За словами омбудсмана, така практика є незаконною.

Лубінець заявив, що Росія нерідко намагається видавати цивільних заручників за військовополонених, щоб збільшити свій "обмінний фонд" і отримати додаткові важелі тиску під час переговорів про обміни.