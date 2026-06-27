«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони уразили російський ЗРГК "Панцирь-С1" у Феодосії та пором "Петропавловськ" у Керчі

Також уражено пункти управління окупантів на Харківщині та Запоріжжі.

Сили оборони уразили російський ЗРГК "Панцирь-С1" у Феодосії та пором "Петропавловськ" у Керчі
Сили оборони уразили російський ЗРГК "Панцирь-С1"
Фото: Генштаб

26 червня та в ніч на 27 червня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих цілей окупанта.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, у ніч на 27 червня підрозділами ракетних військ і артилерії  ЗСУ було завдано удару по підприємству "Титан-Баррикады" у Волгограді (Волгоградська обл., рф), яке спеціалізується на виробництві артилерійських систем, спеціальної техніки та озброєння.

Реклама

Зафіксовано влучання в об'єкт із подальшою пожежею на території підприємства.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады" – підприємство повного циклу (від проєктування до серійного виробництва), яке виробляє самохідні пускові установки та транспортно-заряджальні машини (ТЗМ) для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" – саме того комплексу, яким рф регулярно обстрілює українські міста.

Окрім цього, підприємство випускає пускові установки й наземні агрегати для стратегічних ракетних комплексів "Тополь-М" і "Ярс", а також артилерійські гаубиці великого калібру ("Мста-Б"/"Мста-С").

З лютого 2024 року перебуває під санкціями ЄС, а згодом – США, Швейцарії, Японії, Австралії, Нової Зеландії та України.

Також Сили оборони України уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" у Феодосії та автомобільний пором "Петропавловськ" у районі Керчі. Пором використовується противником для забезпечення військової логістики російської окупаційної армії у південних регіонах України .

Результати ураження уточнюються.

Також уражено пункти управління окупантів у районі Лиману Першого Харківської області та Ленінського Білгородської області (рф), а також два пункти управління БпЛА противника у Луговому та Кам'янському Запорізької області.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації проти України.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies