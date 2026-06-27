Президент підтвердив успішне ураження ракетами "Фламінго" заводу "Титан-Барикади" у Волгограді

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Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження заводу "Титан-Барикади" у Волгограді РФ далекобійними ракетами "Фламінго".

Про це глава держави повідомив у Фейсбук.

"Кожен російський оборонний об’єкт, який працює на війну проти України, – це справедлива ціль для наших далекобійних санкцій", – наголошує Президент.

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Сьогодні вночі ракети FP-5 "Фламінго" успішно уразили підприємство "Титан-Барикади" у Волгограді.

Це великий промисловий комплекс, де ворог виготовляє артилерійські системи та спеціальну військову техніку, зокрема елементи пускових ракетних установок для ударів по наших людях.

"Зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території заводу. Дякую воїнам наших Сил оборони за точність.

Географія українських далекобійних санкцій постійно розширюється. І саме наш тиск щодня закладає основу для того, щоб зрештою гідний мир був. Я вдячний кожному українському інженеру та воїну, які забезпечують нашу далекобійність. Слава Україні!", – додає глава держави.

"Титан-Барикади" є одним із ключових підприємств оборонної промисловості РФ. Завод спеціалізується на розробці та виробництві артилерійської й ракетної техніки та входить до структури держкорпорації "Роскосмос".

Саме на цьому підприємстві виготовляють самохідні пускові установки для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", а також пускові установки для стратегічних ракетних комплексів "Ярс", "Тополь-М" і перспективного "Сармата".