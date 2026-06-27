Ворог атакував Харків та область: одна людина загинула, восьмеро поранених

У Харкові під ударом безпілотників опинилися Основ’янський та Шевченківський райони.

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Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та ще 19 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще вісім отримали поранення.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у місті Ізюм загинула 79-річна жінка. Поранень також зазнали жінки віком 72 та 66 років і 62-річний чоловік. У селі Губарівка Богодухівської громади постраждали двоє чоловіків 44 і 27 років, у селі Шестакове Старосалтівської громади – 44-річний чоловік, а в селі Залужне Нововодолазької громади травмувалися жінки 37 і 57 років.

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Крім того, медики надали допомогу 73-річній жінці, яка постраждала під час обстрілу села Нововасилівка ще 23 червня.

У Харкові під ударом безпілотників опинилися Основ’янський та Шевченківський райони.

За добу російська армія застосувала по Харківщині різні види озброєння: одну ракету РСЗВ, 16 ударних БпЛА типу «Герань-2», дев'ять дронів «Молнія», шість FPV-дронів та ще 40 безпілотників, тип яких наразі встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено автозаправну станцію.

У Богодухівському районі руйнувань зазнали житлові будинки, АЗС, автомобілі та залізнична інфраструктура. В Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирні будинки, автомобілі та приватний будинок.

У Харківському районі пошкоджені АЗС, автобуси, автомобілі та житлові будинки. Також зафіксовані пошкодження залізничної інфраструктури, електромереж і приватних будинків у Лозівському районі, а в Чугуївському районі – автомобіля.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 221 евакуйовану людину. Загалом від початку роботи через нього пройшли вже 42 568 осіб.