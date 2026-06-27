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Розпочалася 1585-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загалом протягом минулої доби зафіксовано 256 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням шести ракет та 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 270 керованих авіабомб.

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Крім того, загарбники застосували 9716 дронів-камікадзе та здійснили 3018 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Ворожих авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Товстодубове та Лужки.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили противника, три артилерійські системи, два пункти управління та три пункти управління безпілотних літальних апаратів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося десять боєзіткнень. Водночас агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснив 74 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку відбили одинадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Стариці, а також у напрямку Козачої Лопані, Радьківки та Лимана.

На Куп’янському напрямку ворог три рази атакував у бік Колісниківки, Богуславки та Новоплатонівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти чотирнадцять разів атакували в районах населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман та Озерне і у бік Ямполя, Новомихайлівки, Новоселівки, Новоєгорівки та Шийківки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 29 штурмових дій, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Крива Лука, Різниківка, Закітне та Каленики, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

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На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували у напрямку населених пунктів Малинівка та Миколаївка.

У районах населених пунктів Іллінівка, Костянтинівка та Плещіївка на Костянтинівському напрямку ворог здійснив вісімнадцять атак.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 31 атаку. Ворог проявляв активність поблизу Новоолександрівки, Білицького, Родинського та Сергіївки, а також у напрямку Торецького, Затишка, Дорожнього, Матяшевого, Василівки, Гришиного, Новопавлівки, Софіївки, Вільного, Нового Донбасу, Удачного та Новомиколаївки.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили дві атаки у бік населених пунктів Вербове та Вороне.

На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували 24 рази. Ворог намагався просунутися поблизу Рибного, Добропілля, Гуляйпільського та Святопетрівки, а також у бік Староукраїнки, Воздвижівки, Цвіткового та Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямку Степового та Лугівського.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.