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На Дніпропетровщині унаслідок обстрілів РФ одна людина загинула, двоє дістали поранень

Окупанти атакували Нікопольщину та Синельниківщину.

На Дніпропетровщині унаслідок обстрілів РФ одна людина загинула, двоє дістали поранень
наслідки російського удару
Фото: Дніпропетровська ОВА

З вечора 26 червня російській війська понад 30 разів ворог атакували два райони Дніпропетровщини безпілотниками та авіабомбами. Є загибла та поранені.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Понівечені інфраструктура, п'ятиповерхівка і приватні будинки, автівка. 

Загинула 56-річна жінка. Постраждали 13-річна дівчинка і 44-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.

У Васильківській громаді Синельниківського району пошкоджені адмінбудівля, 3 багатоквартирні і 11 приватних будинків.

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