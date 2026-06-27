На Дніпропетровщині унаслідок обстрілів РФ одна людина загинула, двоє дістали поранень

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З вечора 26 червня російській війська понад 30 разів ворог атакували два райони Дніпропетровщини безпілотниками та авіабомбами. Є загибла та поранені.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Понівечені інфраструктура, п'ятиповерхівка і приватні будинки, автівка.

Загинула 56-річна жінка. Постраждали 13-річна дівчинка і 44-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.

У Васильківській громаді Синельниківського району пошкоджені адмінбудівля, 3 багатоквартирні і 11 приватних будинків.