Сили оборони ліквідували ще 1350 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.26 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1350 російських загарбників.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 399 720 солдатів.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies