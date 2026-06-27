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Сили оборони ліквідували ще 1350 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 399 720 солдатів.

Сили оборони ліквідували ще 1350 російських окупантів
Фото: 10 ОШБр "Едельвейс"

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1350 російських загарбників. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 399 720 (+1 350) осіб 
  • танків – 12 060 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 835 (+12) од.
  • артилерійських систем – 44 857 (+58) од.
  • РСЗВ – 1 899 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 447 (+0) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 740 (+11) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 375 611 (+1 951) од.
  • крилаті ракети – 4 790 (+3) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 112 634 (+488) од.
  • спеціальна техніка – 4 353 (+5) од.

Дані уточнюються.

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