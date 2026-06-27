Сили оборони ліквідували ще 1350 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1350 російських загарбників.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 399 720 (+1 350) осіб
- танків – 12 060 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 835 (+12) од.
- артилерійських систем – 44 857 (+58) од.
- РСЗВ – 1 899 (+3) од.
- засоби ППО – 1 447 (+0) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 740 (+11) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 375 611 (+1 951) од.
- крилаті ракети – 4 790 (+3) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 112 634 (+488) од.
- спеціальна техніка – 4 353 (+5) од.
Дані уточнюються.