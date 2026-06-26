Радник міністра оборони: Відключення ретрансляторів у Білорусі скасує для РФ можливість онлайн-керування дронами

Російські військові вже кілька років встановлюють на безпілотники «шахед» радіомодеми зв'язку. Це дозволяє їм отримувати розвідувальну інформацію з камер дронів та керувати ними як FPV-апаратами по радіоканалу безпосередньо з території Росії.

Про це розповів радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає «Суспільне».

Знищення ретрансляторів не зупинить російські атаки, але позбавить окупантів можливості онлайн-керування дронами. У такому разі безпілотники здійснюватимуть стандартні нальоти по GPS-координатах. Без онлайн-зв'язку росіяни не зможуть проводити розвідку об'єктів інфраструктури та ППО, атакувати локомотиви потягів у реальному часі, а також шукати безпечні коридори польоту за допомогою встановлених на БпЛА камер.

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За словами Бескрестнова, пункти ретрансляції сигналу для безпілотників також діють на окупованих територіях Донеччини, Луганщини та в Криму. Кожна така точка забезпечує керування «шахедом» на відстані до 200 кілометрів. Однак вишки з Росії та окупованих територій не дістають до таких регіонів, як Львів чи Ковель.

Для керування ударними й розвідувальними БпЛА на заході України росіяни використовували чотири вежі з ретрансляторами сигналу на території Білорусі у Гомельській та Брестській областях. Раніше українські військові знищили цю mesh-мережу, проте згодом окупанти її відновили.

Повторну роботу кількох mesh-модемів на «шахедах» українські фахівці зафіксували під час великої атаки на західні регіони. Фізично вони могли працювати лише через білоруські точки зв'язку.

Радник глави Міноборони розповів, що ці ретранслятори облаштовують на вежах мобільних операторів або телевежах заввишки 45–70 метрів. На них встановлюють підключений до інтернету прийомопередавач і спрямовують антену в бік України. Влада Білорусі заявляє, що знайшла ці пристрої, але нібито не знає, хто їх встановив.

Один із чотирьох зафіксованих ретрансляторів стояв біля кордону неподалік міста Славутич. Саме через цю точку росіяни керували розвідувальними БпЛА та дронами «Гербера» над Києвом, адже дистанція радіокерування з Білорусі становить 140 кілометрів проти 210 кілометрів з території РФ.

Українські сили виявляють такі точки за допомогою висотних або повітряних пеленгаторів на БпЛА та через триангуляцію, після чого фіксують вежі візуально з літаків. Бескрестнов наголосив, що ворог намагатиметься встановлювати такі пристрої якомога ближче до кордону, тому Україна й надалі знаходитиме та знищуватиме ці вежі.

Під час польотів біля кордону Білорусі апарати підключаються до білоруських мобільних мереж у роумінгу для передачі інформації з території України. Білоруські оператори знають про це і мають можливість заблокувати картки чи обмежити роумінг, проте не роблять цього.