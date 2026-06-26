Фахівці не знайшли масового захоронення у Пужниках на Тернопільщині

Єдине, що виявили, - одиночне цивільне поховання у труні, яке не пов’язане із подіями лютого 1945 року.

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пошукові дослідження у Пужниках на Тернопільщині

Із 22 по 25 червня на території села Пужники, яке зараз входить до складу села Садове Чортківського району Тернопільської області, тривав новий етап пошукових досліджень.

Як повідомив Український інститут національної пам’яті, фахівці шукали останки жителів, які загинули у лютому 1945 року. Наразі експедиція вже завершила свою роботу.

Протягом чотирьох днів учасники експедиції заклали близько 50 розвідкових траншей, проте масового захоронення не виявили.

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Натомість дослідники знайшли окремі фрагменти дерев'яної труни, ґудзики та ймовірні залишки взуття. Це може вказувати на одиночне цивільне поховання у труні, яке не пов’язане із подіями лютого 1945 року.

Пошукові роботи проводили на виконання домовленостей Українсько-польської робочої групи з питань національної пам’яті. Дослідження здійснювало товариство «Спеціалізована установа «Волинські старожитності» за участі польських фахівців із Поморського медичного університету в Щецині, представників фундації «Свобода і Демократія» та Інституту національної пам’яті Республіки Польща.

З українського боку фаховий нагляд та консультаційну підтримку забезпечували спеціалісти комунального підприємства «Пам’ять» Івано-Франківської обласної ради за ініціативи УІНП.

Під час попередніх ексгумаційних робіт, які тривали з 23 квітня до 5 травня 2025 року, дослідники виявили рештки 42 осіб та взяли зразки ДНК. На результати цього аналізу наразі очікують від польської сторони.

Нещодавно Державна міжвідомча комісія у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій дозволила ексгумацію польських воєнних поховань.