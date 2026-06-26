Міноборони оголосило новий тендер на закупівлю далекобійних 155-мм артилерійських снарядів для ЗСУ

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Міністерство оборони України розпочинає закупівлю нової масштабної партії 155-міліметрових артилерійських снарядів збільшеної дальності для потреб Сил оборони.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, далекобійні 155-мм артилерійські постріли залишаються одним із головних запитів українських військових на фронті. Саме тому за дорученням Міністерства оборони Агенція оборонних закупівель ДОТ оголосила новий конкурентний тендер.

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До участі в закупівлі можуть долучитися всі виробники та постачальники, продукція яких відповідає встановленим вимогам. Із міркувань безпеки процедура проходитиме у закритому форматі.

"Ще більше далекобійної артилерії для Сил оборони – розпочинаємо закупівлю нової масштабної партії 155-мм пострілів", – зазначив Федоров.

Міністр наголосив, що новий тендер є продовженням реформи оборонних закупівель, яка передбачає перехід до конкурентних процедур.

"Новий тендер на далекобійні постріли – це продовження системної реформи оборонних закупівель. Ми поступово переводимо оборонні закупівлі на конкурентні тендерні процедури, щоб створити прозорі правила, мінімізувати корупційні ризики та ефективніше використовувати бюджетні кошти", – підкреслив він.

За словами Федорова, перші результати такої моделі вже дали відчутний ефект. Під час попередньої закупівлі далекобійних 155-мм боєприпасів завдяки конкуренції вдалося заощадити понад 16% очікуваної вартості, що дозволило додатково закупити ще десятки тисяч артилерійських снарядів для українських військових.

Міністр додав, що надалі Міністерство оборони планує максимально переводити всі можливі категорії оборонних закупівель на конкурентні тендери.

"Наша мета – поступово переводити на конкурентні тендерні процедури всі категорії оборонних закупівель, де це можливо. Це дасть змогу ефективніше використовувати кошти держави, мінімізувати корупційні ризики та забезпечувати Сили оборони більшою кількістю необхідного озброєння", – наголосив Федоров.

Він також зазначив, що реформа оборонних закупівель реалізується за дорученням Президента України для максимально ефективного використання кожної гривні оборонного бюджету.

Детальні умови участі у тендері оприлюднені на сайті Агенції оборонних закупівель ДОТ.