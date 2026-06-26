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Сирський назвав чисельність наступального угруповання РФ в Україні

Головком наголошує, що Росія має величезний потенціал, насамперед у плані систем озброєння.

Сирський назвав чисельність наступального угруповання РФ в Україні
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Фото: надане Головним управлінням комунікацій ЗСУ

Загальна чисельність наступального угруповання Росії на території України наразі становить 721 300 осіб особового складу. 

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю виданню The Times.

Попри високі втрати ворога, головнокомандувач вважає повномасштабну мобілізацію в Росії цьогоріч малоймовірною. Водночас саме змусити Кремль до мобілізації — одна з цілей української стратегії виснаження.

Сирський застеріг від недооцінки противника, який зберігає перевагу в балістичних ракетах, артилерії та живій силі.

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«Ми не повинні недооцінювати ворога. Росія має величезний потенціал, насамперед у плані систем озброєння», — наголосив він. За словами головнокомандувача, своїх цілей РФ не змінила, а лише коригує терміни, продовжуючи тактику «тисячі порізів».

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