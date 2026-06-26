Окупанти атакували АЗС у Сумах, троє поранених

Російські окупанти вкотре вдарили по АЗС у місті Суми. Постраждали 3 людини.
Про це інформує ДСНС України.
"Рятувальники ліквідували пожежу та обстежили території влучань. Пошкоджені 2 цивільні автомобілі", – зазначається у повідомленні.
Очільник Сумської ОВА Олег Григоров додає, що у червні ворог значно посилив удари саме по АЗС. Це цілеспрямована тактика росіян – бити по паливній інфраструктурі.
"Наші Сили оборони працюють: частину ворожих БпЛА вдається знищувати. Водночас інтенсивність атак дуже висока, і не від усіх ударів, на жаль, можна захиститися".
- Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 17 громад Сумської області. Окупанти били по області керованими авіабомбами, ударними БпЛА, FPV-дронами, артилерією та мінометами.