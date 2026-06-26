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Окупанти атакували АЗС у Сумах, троє поранених

Також пошкоджені два автомобілі.

Окупанти атакували АЗС у Сумах, троє поранених
наслідки удару РФ по Сумах
Фото: ДСНС України

Російські окупанти вкотре вдарили по АЗС у місті Суми. Постраждали 3 людини.

Про це інформує ДСНС України.

"Рятувальники ліквідували пожежу та обстежили території влучань. Пошкоджені 2 цивільні автомобілі", – зазначається у повідомленні.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров додає, що у червні ворог значно посилив удари саме по АЗС. Це цілеспрямована тактика росіян – бити по паливній інфраструктурі.

"Наші Сили оборони працюють: частину ворожих БпЛА вдається знищувати. Водночас інтенсивність атак дуже висока, і не від усіх ударів, на жаль, можна захиститися".

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