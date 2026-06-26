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СБУ повідомила заочну підозру чотирьом російським військовим через ракетний удар по Мукачеву минулого року

Серед них – командувач Чорноморського флоту РФ адмірал Сергій Пінчук.

СБУ повідомила заочну підозру чотирьом російським військовим через ракетний удар по Мукачеву минулого року
Фото: СБУ

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру чотирьом представникам командування Чорноморського флоту Росії. За даними слідства, вони причетні до ракетного удару по цивільному підприємству в Мукачеві на Закарпатті 21 серпня 2025 року.

Як зазначає СБУ, російські військові атакували об’єкт двома крилатими ракетами «Калібр». Їх випустили з фрегата «Адмирал Макаров» в акваторії Чорного моря.

Унаслідок удару травмувалися 25 місцевих жителів. Також були пошкоджені офісні, складські та виробничі приміщення підприємства.

Підозру отримали командувач Чорноморського флоту РФ адмірал Сергій Пінчук, начальник штабу — перший заступник командувача флоту віцеадмірал Аркадій Романов, тодішній командир 30-ї дивізії надводних кораблів контрадмірал Володимир Кузьмін і начальник штабу — заступник командира цієї дивізії капітан 1-го рангу Михайло Тітов.

Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

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