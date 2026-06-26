СБУ повідомила заочну підозру чотирьом російським військовим через ракетний удар по Мукачеву минулого року

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру чотирьом представникам командування Чорноморського флоту Росії. За даними слідства, вони причетні до ракетного удару по цивільному підприємству в Мукачеві на Закарпатті 21 серпня 2025 року.
Як зазначає СБУ, російські військові атакували об’єкт двома крилатими ракетами «Калібр». Їх випустили з фрегата «Адмирал Макаров» в акваторії Чорного моря.
Унаслідок удару травмувалися 25 місцевих жителів. Також були пошкоджені офісні, складські та виробничі приміщення підприємства.
Підозру отримали командувач Чорноморського флоту РФ адмірал Сергій Пінчук, начальник штабу — перший заступник командувача флоту віцеадмірал Аркадій Романов, тодішній командир 30-ї дивізії надводних кораблів контрадмірал Володимир Кузьмін і начальник штабу — заступник командира цієї дивізії капітан 1-го рангу Михайло Тітов.
Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.