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Посадовця держпідприємства підозрюють у спробі підкупу співробітника СБУ

Він пропонував посадовцю СБУ 50 тисяч доларів США, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Посадовця держпідприємства підозрюють у спробі підкупу співробітника СБУ
затриманий підозрюваний
Фото: СБУ

Посадовця держпідприємства підозрюють у спробі підкупу співробітника Служби безпеки України.

«Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та співробітники ДБР затримали заступника директора одного із держпідприємств на Дніпропетровщині, який намагався підкупити співробітника Служби безпеки України», – розповіли у пресслужбі відомства. 

Там кажуть, що чоловік пропонував посадовцю СБУ 50 тисяч доларів США, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

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Щоб запропонувати хабар співробітнику Служби безпеки, який розслідує справу щодо розкрадання державного майна компанії у передприватизаційний період, фігурант залучив свого знайомого, котрий мав домовитись з українським спецслужбістом.

Однак про отриману пропозицію підполковник СБУ одразу доповів своєму керівництву. 

Правоохоронці затримали посадовця держкомпанії на одній із АЗС Дніпра на гарячому під час спроби передачі хабаря.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловікові загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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