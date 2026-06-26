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Колишні посадовці отримали підозри в штучному заниженні вартості ДП перед приватизацією

Основним видом роботи цього підприємства є видобуток солі. 

Колишні посадовці отримали підозри в штучному заниженні вартості ДП перед приватизацією
Один з підозрюваних
Фото: Офіс генпрокурора в Facebook

Двом колишнім посадовцям повідомили про підозру в штучному заниженні вартості державного підприємства для приватизації. Це колишній директор ДП «Геройське дослідно-промислове підприємство» та ексначальниця Регіонального відділення Фонду держмайна в Херсонській області та АР Крим. Підозра стосується замаху на незаконну приватизацію державного майа. 

За інформацією слідства, під час приватизації єдиного майнового комплексу підприємства вони вступили в змову й штучно занизили балансову вартість. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Одна з підозрюваних в спробі незаконної приватизації
Фото: Офіс генпрокурора в Facebook
Одна з підозрюваних в спробі незаконної приватизації

«Для цього внесли недостовірні відомості до офіційних документів, актів інвентаризації та статистичної звітності, створивши вигідні умови для визначеного покупця», – йдеться у повідомленні. 

З активів підприємства виключили право користування земельною ділянкою площею 340 га і вартістю понад 222 млн грн, а також – майже 5000 тонн морської солі вартістю більш ніж 10 млн гривень. Таким чином майновий комплекс вартістю понад 85 мільйонів гривень хотіли продати за 42,5 млн. 

Антимонопольний комітет помітив ознаки мови і не погодив набуття переможцем права власності на об'єкт, тож задум не реалізували. 

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