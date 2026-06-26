Біля Лимана затримали безробітного, якого підозрюють у корегуванні ударів по військових

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Контррозвідка Служби безпеки спільно з військовими 3-го армійського корпусу Збройних Сил України затримала чоловіка, якого підозрюють у роботі на Росію та корегуванні ударів біля Лимана на Донеччині.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, він наводив на позиції українських військ майже весь російський арсенал тактичних засобів ураження ближньої або середньої дальності. Йдеться про надважкі керовані авіабомби, ударні дрони, ствольну та реактивну артилерію, а також вогнеметні системи типу «Солнцепек».

За допомогою комбінованих обстрілів штурмові групи росіян сподівалися прорватися у напрямку прифронтового міста, щоб надалі його захопити.

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Служба безпеки завчасно викрила задум ворога, задокументувала шпигунську діяльність агента і провела заходи з убезпечення локацій Сил оборони у зоні розвідактивності агресора.

На фінальному етапі спецоперації співробітники СБУ спільно з бійцями 3-го армійського корпусу Збройних Сил України затримали чоловіка на гарячому поблизу передової у «кіллзоні», коли він фотографував позиції з’єднання.

Зʼясували, що завдання ворога виконував завербований рашистами місцевий безробітний. У їхнє поле зору він потрапив ще під час тимчасової окупації громади як прихильник кремлівського режиму. Згодом російські спецслужбісти відновили з ним контакти і доручили відстежувати локації Сил оборони.

Під час обшуку в нього знайшли смартфон із доказами його роботи на Росію.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.