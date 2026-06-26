Росія з вечора атакувала сімома балістичними ракетами і 189 дронами

Станом на 9 ранку атака тривала – в небі залишалися декілька безпілотників.

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У ніч на 26 червня, починаючи з 18:00, Росія атакувала сімома балістичними ракетами «Іскандер-М» Київську і Полтавську області. Била ними з Брянської і Курської областей.

Також вона використала 189 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ і окупованих Донецька й Криму. Про це повідомили Повітряні сили.

Зафіксовано влучання чотирьох ракет і 11 ударних дронів на 12 локаціях та падіння уламків – на шести.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 177 цілей – 3 балістичні ракети Іскандер-М та 174 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни», – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили додали, що «напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України».

Фото: Повітряні сили Результати відбиття атаки вночі 26 червня

Учора ввечері Росія спрямувала на Київ декілька ракет. У Дарницькому районі Києва впали уламки, горів склад. Є поранені.