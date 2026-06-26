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У Дніпропетровській області внаслідок нічних ударів поранено чоловіка

Росіяни атакували Нікопольський і Синельниківський райони. 

У Дніпропетровській області внаслідок нічних ударів поранено чоловіка
Фото: Вікіпедія

Протягом ночі Росія майже 10 разів атакувала два райони Дніпропетровської області дронами. Одна людина поранена – 61-річний чоловік у Нікопольському районі.

Там ворог бив по райцентру, Червоногригорівській, Покровській і Марганецькій громадах, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. Пошкоджено АЗС і будинки.

Поранений лікуватиметься амбулаторно. 

«На Синельниківщині під ударом були Дубовиківська і Миколаївська громади. Понівечена інфраструктура. Горіла будівля, що не експлуатується», – повідомив Ганжа. 

  • Учора вдень Росія поранила в області двох людей. Вона близько 40 разів відкривала вогонь по Криворізькому, Нікопольському й Синельниківському районах.
  • А в ніч на 25 червня ворог бив по п'яти районах області. 
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