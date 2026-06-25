5 районів Дніпропетровської області постраждали вночі внаслідок російських атак

Протягом ночі Росія майже 20 разів била по Дніпропетровській області дронами, артилерією та авіабомбами. Інформації про поранених у ОВА немає.
В Нікопольському районі під обстрілами перебували Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Понівечено АЗС, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджена інфраструктура.
У Дніпровському районі горів склад з комунальною технікою. Там знищені та пошкоджені з десяток легкових і вантажних авто.
У Павлограді пошкоджено коледж, оздоровчий комплекс, гуртожиток, авто.
«На Синельниківщині росіяни поцілили по Васильківській і Дубовиківській громадах. Зайнявся будинок культури. Пошкоджені 12 приватних будинків і господарська споруда», – сказав Ганжа.
- 23 червня росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу. Учора кількість жертв зросла до чотирьох: одна з важкопоранених померла в лікарні. Близько 30 містян отримали травми.