5 районів Дніпропетровської області постраждали вночі внаслідок російських атак

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Протягом ночі Росія майже 20 разів била по Дніпропетровській області дронами, артилерією та авіабомбами. Інформації про поранених у ОВА немає.

В Нікопольському районі під обстрілами перебували Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Понівечено АЗС, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджена інфраструктура.

У Дніпровському районі горів склад з комунальною технікою. Там знищені та пошкоджені з десяток легкових і вантажних авто.

У Павлограді пошкоджено коледж, оздоровчий комплекс, гуртожиток, авто.

«На Синельниківщині росіяни поцілили по Васильківській і Дубовиківській громадах. Зайнявся будинок культури. Пошкоджені 12 приватних будинків і господарська споруда», – сказав Ганжа.