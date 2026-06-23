Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Є жертви (оновлено)

Серед потерпілих є люди в важкому стані.

Росія 23 червня атакувала ракетами Кривий Ріг. Пошкоджена інфраструктура.

Про обстріл близько 11:20 повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа. За інформацією начальника Ради оборони міста Вілкула, станом на 12 годину кількість жертв зросла від однієї до трьох.

Їм надають медичну допомогу.

«Понад десять людей отримали поранення. Є важкі, вже всі доставлені до лікарень, знаходяться на операційному столі. Лікарі роблять все можливе і борються за їхні життя», – сказав він.

Вілкул у дописі в Telegram від 11:01 повідомив про балістичну атаку і зазначив, що можливі повторні удари.