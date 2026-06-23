Росія завдала понад 1000 ударів по Запорізькій області. Поранені семеро людей

Від обстрілів постраждали 56 населених пунктів.

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Наслідки російської атаки на Запоріжжі

Упродовж минулої доби російські війська завдали по Запорізькій області 1050 ударів. Постраждали 56 населених пунктів. Поранені семеро людей у Запоріжжі та районі.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 18 авіаційних ударів по Юрківці, Любицькому, Данилівці, Зорівці, Новосолошиному, Оріхову, Новопавлівці, Омельнику, Свободі, Широкому, Бабашах, Копанях, Долинці, Рівному, Гуляйпільському, Тимошівці;

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769 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Кушугум, Комишуваху, Балабине, Новомиколаївку, Кам'яне, Біленьке, Річне, Новояковлівку, Новорозівку, Новосолошине, Матвіївку, Лисогірку, Мар'ївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Чарівне, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Цвіткове, Добропілля, Рибне, Червону Криницю, Микільське;

3 обстріли з РСЗВ прийшлися по Гуляйпільському та Гіркому;

260 артударів прийшлися по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Воздвижівці, Цвітковому, Добропіллю, Рибному.

Надійшло 169 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.