Вночі ППО знешкодила 118 із 135 запущених російських дронів

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У ніч на 23 червня російська армія атакувала Україну 135 безпілотниками. ППО знешкодила 118 із них. Зафіксували влучання 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків у трьох місцях.

«У ніч на 23 червня (з 18:00 22 червня) противник атакував 135 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – рф», – розповіли у Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила та подавила 118 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.