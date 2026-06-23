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Вночі ППО знешкодила 118 із 135 запущених російських дронів

Зафіксували влучання 13 безпілотників на 11 локаціях.

Вночі ППО знешкодила 118 із 135 запущених російських дронів
Трійка отримала власний полк ППО, ілюстративне фото
Фото: пресслужба Третього АК

У ніч на 23 червня російська армія атакувала Україну 135 безпілотниками. ППО знешкодила 118 із них. Зафіксували влучання 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків у трьох місцях.

«У ніч на 23 червня (з 18:00 22 червня) противник атакував 135 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – рф», – розповіли у Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила та подавила 118 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

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