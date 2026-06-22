«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти скинули авіабомбу на Слов'янськ, є жертва

Росіяни скинули на місто ФАБ-250.

Окупанти скинули авіабомбу на Слов'янськ, є жертва
наслідки авіаудару по Слов'янську
Фото: Вадим Лях

Російські війська завдали авіаудару по промисловій зоні Слов’янська Донецької області. Внаслідок атаки загинув чоловік. 

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

За його словами, для удару окупанти застосували ФАБ-250.

Реклама

Наразі особу загиблого встановлюють.

Також стало відомо про ще одну жертву російського терору. У лікарні померла 52-річна жінка, яка дістала тяжкі поранення під час авіаудару по центру Слов’янська 13 червня.

Того дня внаслідок атаки російських військ загинули її син, чоловік та свекруха. Медики понад тиждень боролися за життя жінки, однак врятувати її не вдалося.

Наслідки російського удару уточнюються. На місці працюють відповідні служби.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies