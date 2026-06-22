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Російські війська завдали авіаудару по промисловій зоні Слов’янська Донецької області. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

За його словами, для удару окупанти застосували ФАБ-250.

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Наразі особу загиблого встановлюють.

Також стало відомо про ще одну жертву російського терору. У лікарні померла 52-річна жінка, яка дістала тяжкі поранення під час авіаудару по центру Слов’янська 13 червня.

Того дня внаслідок атаки російських військ загинули її син, чоловік та свекруха. Медики понад тиждень боролися за життя жінки, однак врятувати її не вдалося.

Наслідки російського удару уточнюються. На місці працюють відповідні служби.