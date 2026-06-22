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У Росії поширюють пропаганду серед українських полонених, – Центр страткому

Серед українських військовополонених поширюють шкільні підручники з історії РФ та книги з антиукраїнськими наративами.

У Росії поширюють пропаганду серед українських полонених, – Центр страткому
Володимир Мединський

На території Росії серед українських військовополонених поширюють пропагандистські матеріали, зокрема шкільні підручники з історії РФ та книги з антиукраїнськими наративами. 

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій.

За інформацією відомства, про таку практику під час виступу в Раді Федерації РФ заявив науковий директор Російського військово-історичного товариства Михайло Мягков.

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Зокрема, українським полоненим видають підручники з історії Росії, підготовлені під керівництвом Володимира Мединського, а також літературу, що містить антиукраїнські наративи.

У Центрі стратегічних комунікацій зазначають, що ці матеріали не лише розповсюджують у паперовому вигляді. Їх також використовують як інструмент ідеологічного впливу – від полонених вимагають відтворювати зміст прочитаного під час так званих "перевірок знань".

Раніше Мединський публічно заявляв, що його підручник здатний "прочистити мозки" українським військовополоненим.

Як наголошують у Центрі стратегічних комунікацій, нові російські підручники з історії містять значну кількість політично забарвлених інтерпретацій історичних подій. У них скорочено фактологічну частину та розширено розділи, присвячені розпаду СРСР, подіям 1990-х років і сучасній російській політиці.

Зокрема, анексію українських територій у цих матеріалах подають відповідно до офіційної позиції Кремля як "повернення земель", що суперечить міжнародному праву та визнаним світовою спільнотою кордонам України.

У Центрі стратегічних комунікацій вважають, що подібні практики є частиною системної пропагандистської кампанії Росії, спрямованої на нав’язування власних історичних і політичних наративів.

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