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​​Понад 9 тисяч військовослужбовців пройшли підготовку в Іспанії, - Генштаб

Від листопада 2022 року Іспанія реалізувала понад 230 навчальних модулів за 40 різними спеціальностями.

​​Понад 9 тисяч військовослужбовців пройшли підготовку в Іспанії, - Генштаб
Військові навчання в Іспанії
Фото: Генштаб ЗСУ

Понад 9 тисяч українських військовослужбовців пройшли підготовку в Іспанії у межах Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що від початку місії в листопаді 2022 року Іспанія реалізувала понад 230 навчальних модулів за 40 різними спеціальностями в межах Місії. 

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Навчання проводяться по всій Іспанії та забезпечуються різними підрозділами Збройних сил Іспанії та Цивільної гвардії. 

Від початку 2026 року підготовка перейшла на новий рівень: базова підготовка новобранців відійшла на другий план, поступившись місцем більш технічним і спеціалізованим навчальним курсам.

Тож протягом перших чотирьох місяців 2026 року вперше були проведені навчання з поглибленої військової топографії, підготовки військової поліції та експлуатації броньованих ремонтно-евакуаційних машин. Крім того, було проведено другий курс підготовки екіпажів і фахівців з технічного обслуговування основних бойових танків Leopard 2A4, перший випуск якого відбувся на початковому етапі реалізації місії.

"EUMAM Ukraine і надалі вимагає від нашого особового складу високого рівня відданості справі та гнучкості. З метою забезпечення максимально якісної та адаптованої до потреб слухачів підготовки налагоджено постійну координацію з українською армією", - зазначив заступник іспанського командувача місії полковник Віктор Амаліо Саманьєго Паласіос. 

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