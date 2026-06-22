В окупованому Криму офіційно запровадили графіки відключення електроенергії

У деяких містах та селах також ухвалено рішення про відключення вуличного освітлення.

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В окупованому Росією Криму і Севастополі запроваджуються графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на компанію "Крименерго".

Зазначається, що в неділю, 21 червня, населені пункти північно-західної, центральної та південної частини півострова залишилися без світла. Також частково не було води через відсутність електропостачання насосних станцій.

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22 червня російська "влада" оприлюднила графіки відключень. Як пише проросійське видання Forpost, в Алушті та Джанкої, Нижньогірському, Чорноморському та Красноперекопському районах електрику відключатимуть кожні три години.

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі Криму та Севастополя, у нашому районі діють віялові відключення електроенергії за графіком: 3 години без світла, 3 години з подачею електроенергії. Графік буде доведено до мешканців після погодження з профільними службами", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, у деяких містах та селах ухвалено рішення про тимчасове відключення вуличного освітлення.

Раніше телеграм-канал "Крымский ветер" опублікував фото Таврійської ТЕС під Сімферополем із результатами пошкодження від займання.