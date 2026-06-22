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На Харківщині четверо людей поранено через повторний удар Росії по підприємству

Ворог знову спрямував свої удари по АЗС, намагаючись повністю паралізувати логістику. 

На Харківщині четверо людей поранено через повторний удар Росії по підприємству

На Харківщині поранені четверо людей через повторний удар Росії по підприємству у Богодухівській громаді.

Про це повідомив міський голова Володимир Бєлий.

"Під удари також потрапив один із найважливіших об’єктів критичної інфраструктури громади… нам вдалося вчасно евакуювати та зберегти комунальну техніку. На жаль, сьогодні під час повторного влучання по підприємству є четверо поранених. Усім їм зараз надається повна медична допомога", – написав він у фейсбуці.

Бєлий зазначив, що ворог знову спрямував свої удари по АЗС, намагаючись повністю паралізувати логістику. За його даними, на сьогодні жодна заправна станція в громаді не працює.

За даними ОВА, минулого тижня через російські обстріли найбільше постраждала цивільна інфраструктура Богодухівського району, де пошкоджено вісім багатоквартирних і 32 приватні будинки, 22 господарчі споруди, два навчальні заклади, дві адмінбудівлі, 9 АЗС та інше. 

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