У застосунку "Армія+" з’явився новий статус для військових після самовільного звільнення частини.
Про це повідомляє АрміяInform.
У застосунку після погодження рапорту в Армія ID автоматично з’являється біла стрічка зі статусом "У дорозі".
Цей статус означає, що військовий добровільно повертається на службу, рапорт погоджено, і його очікують у визначеній частині.
Терміни дії статусу:
- ЗСУ та ДССТ - 5 діб на прибуття,
- НГУ - 48 годин після наказу,
- через рекрутинговий центр - паперовий припис (також 5 діб).
Якщо військового зупинили в дорозі, треба показати "білу стрічку" в Армія ID + рапорт в "Армія+" або пред’явити паперовий припис.
- Як повідомлялося, Міноборони визначило терміни, протягом яких військовослужбовці можуть поновитися після СЗЧ.
- Міністр оборони Михайло Федоров раніше пояснював, що скористатися механізмом спрощеного повернення через застосунок можуть лише ті військовослужбовці, чиє самовільне залишення частини було офіційно зафіксували до 12 червня 2026 року. Можливість подати такий рапорт онлайн відкрита до 20 вересня 2026 року.