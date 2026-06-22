Вранці росіяни ракетами вдарили по навчальних закладах у Білопіллі, є постраждалі

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Сьогодні, 22 червня, вранці російська армія поцілила двома ракетами по Білопіллі на Сумщині. Понівечені навчальні заклади. Дітей там не було, але постраждали працівники.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Григоров.

«Ворог завдав ракетного удару по Білопіллю. Двома ракетами росіяни поцілили по будівлях освітніх закладів. Є значні пошкодження. Дітей там не було. Але на місці перебували працівники», – йдеться у повідомленні.

Відомо про постраждалих. Працівницю одного із закладів госпіталізували, їй надають необхідну медичну допомогу.

Вибуховою хвилею також пошкоджені будинки поруч.

Усі наслідки удару з’ясовують.