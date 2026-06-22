На Херсонщині через росіян загинула людина

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Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині, ілюстративне фото

Унаслідок російських атак у Херсонській області одна людина загинула, і ще одна – поранена. Під обстрілами перебували понад 50 населених пунктів області.

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Чарівне, Борозенське, Кучерське, Раківка, Тараса Шевченка, Берислав, Урожайне, Червоне, Біляївка, Софіївка, Томарине, Милове, Нововоронцовка, Червоний Яр, Білозерка, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Зорівка, Розлив, Знам'янка, Янтарне, Широка Балка, Антонівка, Садове, Придніпровське, Станіслав, Понятівка, Інженерне, Комишани, Киселівка, Олександрівка, Берегове, Бургунка, Гаврилівка, Зміївка, Зимівник, Золота Балка, Іванівка, Качкарівка, Козацьке, Львове, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Новоберислав, Новокаїри, Тягинка, Хрещенівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили ферму та приватні автомобілі.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.