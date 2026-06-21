Росіяни вдарили по житловому секторі Глухова на Сумщині, постраждала дитина

Вдень і ввечері 21 червня російські дрони атакували житловий сектор міста Глухів на Сумщині.
Про це повідомив керівник ОВА Олег Григоров.
За його словами, було влучання у пʼятиповерховий будинок, а також у приватний сектор, де спалахнула пожежа.
«Внаслідок одного з ударів важке поранення отримала 14-річна дитина. Вона в лікарні, медики надають необхідну допомогу. Наразі стан стабільний. Усі наслідки атаки зʼясовуються», - зазначив Григоров.
- Через комбіновані російські обстріли у Сумах були пошкодження у житловому секторі, постраждали вісім осіб.
- Унаслідок повторного удару РФ по рятувальниках у Шосткинському районі Сущини загорілася пожежна автоцистерна. Рятувальники не постраждали.