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Росіяни вдарили по житловому секторі Глухова на Сумщині, постраждала дитина

У неї важкі поранення.

Росіяни вдарили по житловому секторі Глухова на Сумщині, постраждала дитина
наслідки російського обстрілу Глухова на СУмщині 21 червня 2026 року
Фото: Сумська ОВА

Вдень і ввечері 21 червня російські дрони атакували житловий сектор міста Глухів на Сумщині.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Григоров.

За його словами, було влучання у пʼятиповерховий будинок, а також у приватний сектор, де спалахнула пожежа.

«Внаслідок одного з ударів важке поранення отримала 14-річна дитина. Вона в лікарні, медики надають необхідну допомогу. Наразі стан стабільний. Усі наслідки атаки зʼясовуються», - зазначив Григоров.

  • Через комбіновані російські обстріли у Сумах були пошкодження у житловому секторі, постраждали вісім осіб.
  • Унаслідок повторного удару РФ по рятувальниках у Шосткинському районі Сущини загорілася пожежна автоцистерна. Рятувальники не постраждали.
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