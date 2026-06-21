Росіяни вдарили по житловому секторі Глухова на Сумщині, постраждала дитина

У неї важкі поранення.

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наслідки російського обстрілу Глухова на СУмщині 21 червня 2026 року

Вдень і ввечері 21 червня російські дрони атакували житловий сектор міста Глухів на Сумщині.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Григоров.

За його словами, було влучання у пʼятиповерховий будинок, а також у приватний сектор, де спалахнула пожежа.

«Внаслідок одного з ударів важке поранення отримала 14-річна дитина. Вона в лікарні, медики надають необхідну допомогу. Наразі стан стабільний. Усі наслідки атаки зʼясовуються», - зазначив Григоров.