Генштаб: На фронті уже зафіксували 205 боїв

На Гуляйпільському відбулися 25 атак окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Гуляйпільське, Воздвижівка, Залізничне, Різдвянка, Чарівне.

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Станом на 22:00 21 червня вже відбулися 205 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Противник завдав два ракетні удари, застосувавши дві ракети, здійснив 49 авіаційних ударів, скинув 154 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6029 дронів–камікадзе та здійснив 2083 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

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На Північно–Слобожанському та Курському напрямках зафіксували три боєзіткнення з росіянами. Ворог здійснив 38 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно–Слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів в напрямку Ізбицького та в районах населених пунктів Лиман, Стариця та Вовчанськ. Три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському росіяни п’ять разів атакували позиції Сил оборони в бік Курилівки, Шийківки та Малої Шапківки.

Для просування на Лиманському напрямку загарбники здійснили 16 атак в районах населених пунктів Новоселівка, Ямпіль, Озерне та у бік Ольгівки, Дробишевого й Діброви. Три боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському Сили оборони зупинили 12 спроб загарбників йти вперед поблизу Різниківки, Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука, Пискунівка. Ще одне боєзіткнення триває.

Один ворожий штурм зафіксували на Краматорському напрямку, де ворог намагалися витіснити захисників із позицій поблизу населеного пункту Міньківка.

На Костянтинівському Сили оборони відбили 16 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Плещіївка, Софіївка та у бік населеного пункту Кучерів Яр.

20 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Гришине, Родинське, Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають.

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За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідували 40 окупантів та 8 поранили; знищели одну артилерійську систему, один наземний робототехнічний комплекс, п’ять одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджені дві артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної техніки та 22 пункти укриття противника. Знищені або подавлені 230 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в бік Січневого.

На Гуляйпільському відбулися 25 атак окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Гуляйпільське, Воздвижівка, Залізничне, Різдвянка, Чарівне. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському ворог один раз штурмував позиції наших захисників в районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку штурмових дій не зафіксували.