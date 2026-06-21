Зеленський анонсував розробку дронів із дальністю понад 3000 кілометрів

«Нам потрібно мати інструменти на більш далеку відстань», - сказав глава держави.

Український оборонно-промисловий комплекс і Сили оборони розпочали процес повернення війни на територію Росії і розробляють дрони дальністю понад три тисячі кілометрів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у телемарафоні.

Він наголосив, що Україна щодня відповідатиме на російські удари, і ці масштаби щоразу зростатимуть.

За словами президента, нещодавно українські безпілотники уразили ціль у Тюменському регіоні на відстані 2070 кілометрів по прямій, а загальний маршрут польоту склав 2,5 тисячі кілометрів.

Зеленський анонсував появу нових безпілотників, які зможуть долати відстань у понад 3 тисячі кілометрів.

«Будемо іти далі, тому що ми розуміємо, де їх мілітарі всі заводи, де, в принципі, інші нафтові бази, газові сховища тощо. Нам потрібно мати інструменти на більш далеку відстань. Ми це робимо», - сказав глава держави.