Завтра в Україні очікують дощі, грози і спеку до +31°

Негода омине лише південні та південно-східні регіони.

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У понеділок, 22 червня, в Україні очікують мінливу хмарність.

Вночі опадів не буде, а от удень більшість областей накриють короткочасні дощі, місцями пройдуть грози, повідомив Гідрометцентр.

Негода омине лише південні та південно-східні регіони — там утримається суха погода.

Вітер північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с. Стовпчики термометрів уночі покажуть 14-19°, а вдень повітря прогріється до 26-31°. Трохи прохолодніше буде у східних областях: там очікують 11-16° вночі та 23-28° тепла вдень.

У Києві та області також прогнозують мінливу хмарність. Ніч мине без опадів, а вдень пройдуть короткочасні дощі, по області місцями з грозами.

Температура в Київській області становитиме 14-19° вночі та 26-31° вдень. У Києві нічна температура коливатиметься в межах 17-19°, а вдень термометри покажуть близько 30°.