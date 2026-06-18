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В четвер в більшості областей України знову дощитиме, температурний максимум +25°

На сході країни можливі грози, на заході - опадів не прогнозується.

В четвер в більшості областей України знову дощитиме, температурний максимум +25°
Фото: Укргідрометцентр в Facebook

В четвер, 18 червня в більшості областей України прогнозують дощі. У південних, східних, вночі і у більшості центральних областей помірні дощі, на північному сході країни вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вночі в Одеській та Миколаївській областях місцями значні дощі, на решті території без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі 9-14°, на півдні та південному сході 15-19°; вдень 20-25°.

На Київщині та в Києві без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 20-25°; у Києві вночі 11-13°, вдень 21-23°.

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