"Білі Янголи" евакуювали ще чотирьох мешканців Нікополя з-під постійних обстрілів

Поліцейські евакуаційного підрозділу «Білий янгол» вивезли чотирьох людей із прифронтового Нікополя.
Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.
Двоє жінок потребували допомоги та супроводу.
"Серед них — 64-річна пані Людмила, яка разом із донькою Ольгою виїхала до більш безпечного району Дніпропетровщини. Також поліцейські допомогли евакуювати 64-річну пані Валерію та 90-річну пані Аллу", - повідомили в поліції.
Жінок передали медикам для подальшого транспортування та отримання необхідної допомоги.
Нікополь залишається однією з найгарячіших точок Дніпропетровщини. Росіяни щодня атакують місто артилерією, безпілотниками та FPV-дронами.
"Якщо ви або ваші близькі потребуєте допомоги з евакуацією з Нікополя або інших прифронтових громад району звертайтеся за телефоном: (066) 239 03 54", - зазначили в Нацполіції.
- Американський благодійник долучився до евакуації мешканців Харківщини. Четверо людей, яких вдалось вивезти, втратили свої домівки через війну.