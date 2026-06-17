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"Білі Янголи" евакуювали ще чотирьох мешканців Нікополя з-під постійних обстрілів

Деякі з них потребували медичної допомоги.

"Білі Янголи" евакуювали ще чотирьох мешканців Нікополя з-під постійних обстрілів
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

Поліцейські евакуаційного підрозділу «Білий янгол» вивезли чотирьох людей із прифронтового Нікополя.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

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Двоє жінок потребували допомоги та супроводу. 

"Серед них — 64-річна пані Людмила, яка разом із донькою Ольгою виїхала до більш безпечного району Дніпропетровщини. Також поліцейські допомогли евакуювати 64-річну пані Валерію та 90-річну пані Аллу", - повідомили в поліції.

Жінок передали медикам для подальшого транспортування та отримання необхідної допомоги.

Нікополь залишається однією з найгарячіших точок Дніпропетровщини. Росіяни щодня атакують місто артилерією, безпілотниками та FPV-дронами.

"Якщо ви або ваші близькі потребуєте допомоги з евакуацією з Нікополя або інших прифронтових громад району звертайтеся за телефоном: (066) 239 03 54", - зазначили в Нацполіції.

  • Американський благодійник долучився до евакуації мешканців Харківщини. Четверо людей, яких вдалось вивезти, втратили свої домівки через війну.
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