Сили оборони: ворог планує залучити катерні групи для протидії українським розвідгрупам у Криму і на ТОТ Херсонщини

Росіяни побоюються висадки українських розвідгруп у т.о. Криму та Херсонщині.

Армія РФ планує задіяти кілька катерних груп із застосуванням майже 20 плавзасобів зі складу Дніпровської річкової флотилії Чорноморського флоту РФ для протидії українським розвідувальним групам на тимчасово окупованих територіях Криму та Херсонщини.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише "Укрінформ".

За його словами, ворог хоче проводити розвідувально-пошукові дії в прибережній зоні від Портового до Вітіно, а також використовувати катерні групи для знищення українських безекіпажних катерів і розвідувальних підрозділів у північній та північно-західній частині Чорного моря.

"З метою виконання розвідувально-пошукових завдань і знищення наших безекіпажних катерів, знищення наших розвідувальних груп у північній частині, північно-західній частині Чорного моря противник планує розвідувально-пошукові дії в прибережній зоні від Портового до Вітіно. Він планує задіяти в проведенні цих розвідувально-пошукових завдань декілька катерних груп із застосуванням майже двох десятків плавзасобів зі складу Дніпровської річкової флотилії Чорноморського флоту", – зазначив Волошин.

Речник також пояснив, що російська сторона посилює такі заходи через побоювання можливої висадки українських розвідгруп у тилових районах тимчасово окупованого Криму та на Херсонщині.

За словами Волошина, противник остерігається активізації українських розвідувально-диверсійних операцій після "міддлстрайків".