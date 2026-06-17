Троє цивільних постраждали унаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині

Понад 40 разів ворог атакував безпілотниками 5 районів Дніпропетровської області упродовж дня 17 червня. Троє людей постраждали.
Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.
У Дніпровському районі противник завдав удару по Солонянській громаді. Там понівечені інфраструктура та приватний будинок. У місті Самар пошкоджена адмінбудівля.
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Понівечені багатоквартирний і приватний будинки, автомобілі. Поранень дістали троє чоловіків 26, 63 та 69 років. Усі лікуватимуться амбулаторно.
Росіяни атакували Грушівську громаду Криворіжжя. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки і автівка.
На Синельниківщині потерпала Межівська громада. Понівечений автомобіль.
- У Нікополі ворожий FPV-дрон атакував автомобіль пересувного відділення "Укрпошти" під час виїзду з точки базування.