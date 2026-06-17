Троє цивільних постраждали унаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині

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Понад 40 разів ворог атакував безпілотниками 5 районів Дніпропетровської області упродовж дня 17 червня. Троє людей постраждали.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпровському районі противник завдав удару по Солонянській громаді. Там понівечені інфраструктура та приватний будинок. У місті Самар пошкоджена адмінбудівля.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Понівечені багатоквартирний і приватний будинки, автомобілі. Поранень дістали троє чоловіків 26, 63 та 69 років. Усі лікуватимуться амбулаторно.

Росіяни атакували Грушівську громаду Криворіжжя. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки і автівка.

На Синельниківщині потерпала Межівська громада. Понівечений автомобіль.