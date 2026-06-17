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Британія виписала рекордний штраф за порушення антиросійських санкцій

Оштрафували компанію Sabre Corp.

Британія виписала рекордний штраф за порушення антиросійських санкцій
антиросійські санкції
Фото: rada.gov.ua

Великобританія оштрафувала підрозділ компанії Sabre Corp. на понад 1 мільйон фунтів стерлінгів (1,3 мільйона доларів) за порушення антиросійських санкцій. 

Це найбільший штраф з моменту введення обмежень після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, передає Bloomberg.

Британська філія Sabre, яка надає послуги з продажу авіаквитків, протягом семи місяців після введення санкцій у 2022 році забезпечувала російському перевізнику «Уральские авиалинии» доступ до своєї Глобальної дистриб'юторської системи, повідомило Управління з реалізації фінансових санкцій (OFSI).

Коли платежі на британський банківський рахунок компанії заблокували через санкції, вона почала шукати інші способи отримання грошей від російської авіакомпанії. В OFSI зазначили, що Sabre попросила «Уральские авиалинии» надіслати тестовий платіж на рахунок у небританському банку, плануючи проводити майбутні розрахунки саме так. Відомство розцінило ці дії як ухилення від санкцій.

У компанії Sabre заявили, що добровільно розкрили цю інформацію та повністю співпрацювали з регулятором, оскільки серйозно ставляться до своїх юридичних і етичних зобов'язань.

  • Минулого місяця британський уряд також запровадив санкції проти криптовалютної компанії HTX. За версією Лондона, вона є частиною інфраструктури, яку Росія використовувала для обходу обмежень, і допомогла повернути до Кремля 1,5 мільярда доларів. 
  • Загалом у межах санкційного режиму проти РФ Британія обмежила роботу вже понад 3000 фізичних осіб, підприємств та суден.
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