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Трамп заявив, що угода з Іраном ще не фіналізована: "Якщо вона мені не сподобається – ми продовжимо їх бомбити"

Лідер США заявив, що бомби сипатимуться на іранців, якщо в них буде погана поведінка. 

Трамп заявив, що угода з Іраном ще не фіналізована: "Якщо вона мені не сподобається – ми продовжимо їх бомбити"
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирні домовленості з Іраном ще не фіналізовані, передає The Guardian. Документ, який у п'ятницю планують підписати в Швейцарії, є меморандумом про взаєморозуміння, і якщо його зміст не задовольнить США, то бої продовжаться, сказав він на полях саміту Group of 7. 

Спілкуючись з репортерами, Трамп заявив, що Іран неправильно поводився протягом 47 років. І якщо він продовжить це робити, то бомбардування триватимуть.

"Це не остаточно. Це меморандум про взаєморозуміння, і якщо він мені не сподобається, ми повернемося до обстрілів, кидатимемо бомби на їхні голови. Якщо мені не сподобається, якщо вони погано поводитимуться, ми повернемося до того, щоб скидати бомби прямо на їхні голови, окей, бо вони погано поводилися 47 років", – сказав лідер Сполучених Штатів. 

  • Днями США оголосили про досягнення угоди з Іраном про завершення бойових дій, розпочати 28 лютого. Віцепрезидент США Джей Ді Венс, коментуючи анонсовану угоду, казав, що вона має загальний характер.
  • Підписання заплановане на 19 червня.
  • Після оголошення домовленості Ізраїль продовжив бити по Лівану, а КВІР запустив дрони по суднах в Ормузькій протоці, збивати які довелося армії Сполучених Штатів. 
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