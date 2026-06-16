Венс розкрив деталі мирної угоди між США та Іраном

Віцепрезидент визнав, що документ насправді короткий і дуже загальний.

Анонсована Дональдом Трампом мирна угода між США та Іраном є насправді меморандумом про взаєморозуміння, який займає усього лише півтори сторінки тексту. Про це розповів журналістам віцепрезидент Джей Ді Венс.

Як пише CNN, республіканець визнав, що насправді документ є дуже загальним і потребуватиме тривалої роботи технічних переговорних команд для того, щоб знайти компроміс щодо ключових питань та реалізувати ці положення.

Венс наголосив, що першим пунктом меморандуму є зобов'язання Ірану підтримувати регіональний мир та стабільність, тобто припинити фінансування терористичних організацій.

Також у документі йдеться про повернення до Ірану місії МАГАТЕ, яка має допомогти Тегерану зрештою ліквідувати свої запаси збагаченого урану, усунувши ядерну загрозу.

Очікується, що підписання меморандуму відбудеться у Швейцарії у п'ятницю, 19 червня.