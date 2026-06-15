Трамп прибув до Женеви перед самітом G7 у Франції

Президент США Дональд Трамп прибув до швейцарської Женеви, звідки вирушить до місця проведення саміту "Групи семи" у Франції.
Про це повідомляє BFMTV.
Близько 16:00 за місцевим часом літак із президентом США приземлився в аеропорту Женеви. Звідти Трамп має вирушити гелікоптером до містечка Ев’ян-ле-Бен на березі Женевського озера, де проходитиме саміт G7.
Також відомо, що Президент України Володимир Зеленський також вирушить на саміт "Групи семи". За інформацією "Європейської правди", літак з українською делегацією має вилетіти ввечері 15 червня з Кишинева до швейцарської Женеви.
Дані про запланований рейс оприлюднені на авіаційному ресурсі Airnavradar.
- Президент США Дональд Трамп візьме участь у робочій сесії “Групи семи” (G7) з Володимиром Зеленським у Франції у вівторок, але президент США не проведе двосторонню зустріч із українським колегою.
- Видання Le Figaro раніше писало, що Дональд Трамп і Володимир Зеленський у вівторок візьмуть участь в одній робочій зустрічі саміту G7 у Франції, а наступного дня президент США повечеряє у Версалі з Еммануелем Макроном.