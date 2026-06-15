Трамп пригрозив Франції 100% митами на вино і шампанське

Президент США розповів, що просив Макрона скасувати 3% податок для американських технологічних компаній, який діє з 2019 року.

Президент США Дональд Трамп попередив Францію про ризики нової торговельної війни і пригрозив запровадити 100% мита на французькі вина та шампанське, якщо Париж не скасує цифровий податок для американських технологічних компаній.

Про це Трамп заявив в інтерв’ю New York Post.

"А якщо вони це зроблять, у мене не буде іншого вибору, окрім як запровадити 100-відсоткові мита на все шампанське і всі вина, що надходять із Франції", - зазначив він.

Трамп також розповів, що просив президента Франції Еммануеля Макрона скасувати 3% податок для американських технологічних компаній, який діє з 2019 року.

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Видання NYP зауважує, що на американський ринок припадає п’ята частина світових продажів французької виноробної промисловості, що становить понад 2 мільярди доларів на рік.