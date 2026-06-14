Зеленський подякував Британії за затримання танкера російського "тіньового флоту"

Він зауважив, що з партнерами в Європі говоритимуть про необхідні законодавчі зміни, які би дозволили надовше арештовувати танкери і конфісковувати нафту.

Президент Володимир Зеленський подякував Великій Британії за затримання нафтового танкера російського "тіньового флоту".

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

"Сьогодні є також за що нам подякувати особливо Британії: британці затримали російський нафтовий танкер у своїх берегів, і це перший такий крок саме британців. За цей рік в європейських морях стали доброю традицією затримки російського тіньового флоту. Нафта має зупинятись, щоб російська війна наближалась до зупинки. Дякую, Британіє!", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що з партнерами в Європі говоритимуть про необхідні законодавчі зміни, які би дозволили надовше арештовувати танкери.

"Будемо говорити з партнерами в Європі і про те, щоб законодавчі зміни нарешті дозволили надовше арештовувати танкери, які заробляють гроші на війну для Путіна, виключно для нього, і конфісковувати цю нафту", - додав президент.