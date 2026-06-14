Зеленський подякував Британії за затримання танкера російського "тіньового флоту"

Президент Володимир Зеленський подякував Великій Британії за затримання нафтового танкера російського "тіньового флоту".
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
"Сьогодні є також за що нам подякувати особливо Британії: британці затримали російський нафтовий танкер у своїх берегів, і це перший такий крок саме британців. За цей рік в європейських морях стали доброю традицією затримки російського тіньового флоту. Нафта має зупинятись, щоб російська війна наближалась до зупинки. Дякую, Британіє!", - наголосив Зеленський.
Він зауважив, що з партнерами в Європі говоритимуть про необхідні законодавчі зміни, які би дозволили надовше арештовувати танкери.
"Будемо говорити з партнерами в Європі і про те, щоб законодавчі зміни нарешті дозволили надовше арештовувати танкери, які заробляють гроші на війну для Путіна, виключно для нього, і конфісковувати цю нафту", - додав президент.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що вранці неділі віддав наказ Збройним силам країни перехопити російський нафтовий танкер "тіньового флоту", який намагався пройти через Ла-Манш.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на перехоплення і закликав до подальшого посилення тиску на Росію.