Прогноз: швейцарці відхилили обмеження чисельності населення до 10 млн осіб

Водночас перші офіційні урядові дані з 17 із 26 кантонів країни показують незначну перевагу опонентів, які набирають 53,3% голосів.

Швейцарія, схоже, відхилила обмеження населення на рівні 10 мільйонів осіб – радикальну пропозицію, яка ознаменувала б ескалацію зусиль багатих країн світу щодо жорсткого обмеження імміграції.

Про це пише Bloomberg.

Прогноз громадського мовника SRF після завершення голосування в неділю показує очікуваний результат на рівні 55% “проти” і 45% “за”.

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Перші офіційні урядові дані з 17 із 26 кантонів країни станом на 12:37 за місцевим часом показують незначну перевагу опонентів, які набирають 53,3% голосів. Поточні результати надійшли як із міських, так і з сільських кантонів, зокрема з Цюриха, Люцерна та Санкт-Галлена.

Кілька ключових сільських регіонів ще не надали своїх підрахунків.

Голосування в неділю є кульмінацією місяців кампанії, в якій праві та антиімміграційні групи заявили, що швидке зростання населення Швейцарії спричиняє перенаселення та виснажує ресурси країни.

Вони протистояли великому бізнесу, уряду і парламентській більшості, які заявили, що обмеження чисельності населення зашкодить економіці та добробуту країни.

Зокрема, компанії попереджали, що схвалення цього заходу, який ніколи не застосовувався в сучасній економіці, обмежить життєво важливий доступ до іноземної робочої сили.

Прихильники ініціативи, яких очолила Швейцарська народна партія, зосередилися на темі екологічності та сталого розвитку. На їхню думку, приїжджі вимагають від альпійської країни ресурсів понад її природні можливості.

Вони представили обмеження чисельності населення як вирішення проблеми високої орендної плати, переповнених поїздів та надмірної забудови. Це знайшло відгук у багатьох громадян.