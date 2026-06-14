Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав указ про створення Національного агентства кібербезпеки (НАК), яке стане центральним органом державної системи захисту від кіберзагроз та цифрових атак.

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Нова структура створена на базі Служби електронної безпеки та підпорядковуватиметься Міністерству цифрового розвитку і транспорту Азербайджану.

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До основних завдань агентства належатимуть моніторинг кіберзагроз, захист критичної інформаційної інфраструктури та дата-центрів, супровід впровадження технологій штучного інтелекту, а також розробка нормативно-правової бази у сфері кібербезпеки.

Створення агентства відбувається на тлі посилення загроз у кіберпросторі. Одним із ключових факторів стало масштабне кібервтручання в роботу азербайджанських медіа у лютому 2025 року.

Тоді голова Тимчасової парламентської комісії з протидії зовнішньому втручанню та гібридним загрозам Рауф Намазов заявив про можливу причетність до атаки російського хакерського угруповання APT29, також відомого як Cozy Bear, Midnight Blizzard та The Dukes.

За оцінкою азербайджанської сторони, атака могла стати реакцією Москви на рішення Баку закрити культурний центр "Русский дом" та наміри припинити діяльність представництва агентства Sputnik у країні.

Паралельно Азербайджан розширює співпрацю зі Сполученими Штатами у сфері технологій та цифрової економіки. 2 червня в Баку в межах Бакинського енергетичного тижня відбувся перший Азербайджансько-американський економічний діалог.

Сторони визначили пріоритетними напрямками взаємодії енергетику, інвестиції, регіональну сполученість, штучний інтелект та цифрову інфраструктуру.

За результатами візиту американської делегації було підписано комерційні угоди на суму понад 8 мільярдів доларів.

У розвідці відзначають, що створення Національного агентства кібербезпеки є частиною ширшої стратегії Баку щодо зміцнення державної стійкості до гібридних загроз.

Особливу увагу планують приділити захисту державних цифрових сервісів, медійного простору, дата-центрів та критично важливої інформаційної інфраструктури.