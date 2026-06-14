Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що вранці неділі віддав наказ Збройним силам країни перехопити російський нафтовий танкер "тіньового флоту", який намагався пройти через Ла-Манш.

Про це він повідомив у соцмережі X.

За словами глави британського уряду, операція була успішною та стала черговим кроком у протидії діям, які, за оцінкою Лондона, сприяють фінансуванню війни Росії проти України.

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"Сьогодні рано-вранці я віддав наказ нашим Збройним силам перехопити нафтовий танкер "тіньового флоту", який намагався пройти через Ла-Манш",–зазначив Стармер.

Він підкреслив, що операція є сигналом тим, хто підтримує російську воєнну машину, що уникнути відповідальності не вдасться.

"Ця успішна операція завдає чергового удару по Росії та нагадує тим, хто підживлює війну Путіна в Україні, що ми не дозволимо їм сховатися", – додав прем’єр.

Стармер також подякував британським військовим і правоохоронцям, які забезпечують безпеку країни цілодобово.