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"Вас дискомбобулюють": Трамп пригрозив супротивникам США секретною зброєю спрямованої енергії

У своїй соцмережі Трамп опублікував ШІ-зображення з натяком на секретну зброю спрямованої енергії.

"Вас дискомбобулюють": Трамп пригрозив супротивникам США секретною зброєю спрямованої енергії
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social зображення, на якому натякнув на можливе застосування секретної зброї спрямованої енергії, яку він називає "дискомбобулятором", пише "Укрінформ".

"Вас дискомбобулюють", – написав Трамп і опублікував згенероване ШІ зображення, де американський президент стоїть, ймовірно, на капітанському містку авіаносця та дивиться в бінокль на американські військові кораблі й винищувачі.

Фото: сторінка Truthsocial Дональда Трампа

  • Термін "дискомбобулятор" Трамп вперше згадав у січні в інтерв’ю New York Post. Тоді він заявляв, що під час операції у Венесуелі 3 січня нібито було використано новітню нелетальну зброю, подробиці якої він відмовився розкривати. Він назвав цю систему "дискомбобулятором" і пишається тим, що сам вигадав таку назву.
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