"Вас дискомбобулюють": Трамп пригрозив супротивникам США секретною зброєю спрямованої енергії

У своїй соцмережі Трамп опублікував ШІ-зображення з натяком на секретну зброю спрямованої енергії.

Президент США Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social зображення, на якому натякнув на можливе застосування секретної зброї спрямованої енергії, яку він називає "дискомбобулятором", пише "Укрінформ".

"Вас дискомбобулюють", – написав Трамп і опублікував згенероване ШІ зображення, де американський президент стоїть, ймовірно, на капітанському містку авіаносця та дивиться в бінокль на американські військові кораблі й винищувачі.

Фото: сторінка Truthsocial Дональда Трампа