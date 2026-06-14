"Вас дискомбобулюють": Трамп пригрозив супротивникам США секретною зброєю спрямованої енергії

Президент США Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social зображення, на якому натякнув на можливе застосування секретної зброї спрямованої енергії, яку він називає "дискомбобулятором", пише "Укрінформ".
"Вас дискомбобулюють", – написав Трамп і опублікував згенероване ШІ зображення, де американський президент стоїть, ймовірно, на капітанському містку авіаносця та дивиться в бінокль на американські військові кораблі й винищувачі.
- Термін "дискомбобулятор" Трамп вперше згадав у січні в інтерв’ю New York Post. Тоді він заявляв, що під час операції у Венесуелі 3 січня нібито було використано новітню нелетальну зброю, подробиці якої він відмовився розкривати. Він назвав цю систему "дискомбобулятором" і пишається тим, що сам вигадав таку назву.