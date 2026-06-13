Люди скаржаться, що в них конфіскували землю, аби віддати під скандальне будівництво.

13 червня близько 200 протестувальників знесли металевий паркан із колючим дротом навколо будівельного майданчика елітного курорту на адріатичному узбережжі Албанії.

Це стало черговим проявом невдоволення громадян через забудову екологічно чутливих зон, пише Reuters.

Жителі Албанії вже кілька тижнів протестують проти планів будівництва іншого розкішного курорту поблизу міста Вльора, відомого своїми фламінго та місцями гніздування черепах. Цей проєкт підтримує компанія, пов'язана із Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональта Трампа.

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Тепер же жителі з містечка Ррйолл, розташованого серед піщаних пляжів та соснових лісів на північному заході Албанії, вийшли проти іншого об'єкта. За їхніми словами, курорт зводять на конфіскованій у них землі.

Учасники акції тримали національні прапори Албанії. На місці виникли сутички з поліцією, проте правоохоронці не завадили людям знести паркан.

Один із землевласників заявив, що мітинги не припиняться, доки жителі села не отримають компенсацію. За його словами, влада відібрала землю у 200 родин.

Елітною забудовою займається албанська компанія, яка планує створити п'ятизірковий туристичний курорт. Уряд Албанії вже надав цьому проєкту статус «інвестора зі спеціальним статусом».