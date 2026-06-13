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В Албанії протестувальники знесли паркан на місці елітного будівництва компанії, пов’язаної із зятем Трампа

Люди скаржаться, що в них конфіскували землю, аби віддати під скандальне будівництво.

В Албанії протестувальники знесли паркан на місці елітного будівництва компанії, пов’язаної із зятем Трампа
зять Трампа Джаред Кушнер
Фото: EPA/UPG

13 червня близько 200 протестувальників знесли металевий паркан із колючим дротом навколо будівельного майданчика елітного курорту на адріатичному узбережжі Албанії. 

Це стало черговим проявом невдоволення громадян через забудову екологічно чутливих зон, пише Reuters.

Жителі Албанії вже кілька тижнів протестують проти планів будівництва іншого розкішного курорту поблизу міста Вльора, відомого своїми фламінго та місцями гніздування черепах. Цей проєкт підтримує компанія, пов'язана із Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональта Трампа.

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Тепер же жителі з містечка Ррйолл, розташованого серед піщаних пляжів та соснових лісів на північному заході Албанії, вийшли проти іншого об'єкта. За їхніми словами, курорт зводять на конфіскованій у них землі.

Учасники акції тримали національні прапори Албанії. На місці виникли сутички з поліцією, проте правоохоронці не завадили людям знести паркан.

Один із землевласників заявив, що мітинги не припиняться, доки жителі села не отримають компенсацію. За його словами, влада відібрала землю у 200 родин.

Елітною забудовою займається албанська компанія, яка планує створити п'ятизірковий туристичний курорт. Уряд Албанії вже надав цьому проєкту статус «інвестора зі спеціальним статусом».

  • Днями уряд Албанії заявив, що в країні не припинятиметься будівництво розкішного курортного комплексу, кошти на який буди виділені інвестиційною компанією Кушнера.
  • Кушнер та його дружина Іванка Трамп вирішили вкластися у відпочинковий комплекс після того, як відвідали Албанію під час подорожі яхтою. Загальна вартість будівництва складає 5 мільярдів євро, з яких близько 1,4 мільярда інвестував американський бізнесмен.
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