Виявилося, що це була метеокуля, яку занесло з Білорусі.

Вранці 13 червня у Вільнюсі голосили повітряну тривогу через можливу появу дрона, пише LRT.

Об'єкт, який зафіксували радари, виявився метеорологічною кулею, що прилетіла з боку Білорусі.

Під час тривоги у повітря піднімали винищувачі повітряної поліції НАТО.

Міністр оборони Робертас Каунас повідомив, що об'єкт на радарах мав характеристики, схожі на безпілотник, але насправді це був метеозонд.

Попри те, що тривога була хибною, литовців закликали залишатися пильними, тримати телефони увімкненими та пам'ятати про найближчі укриття, оскільки подібні випадки можуть повторитися.