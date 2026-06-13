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​У Литві підняли винищувачі через появу на радарах об’єкта, схожого на безпілотник

Виявилося, що це була метеокуля, яку занесло з Білорусі.

​У Литві підняли винищувачі через появу на радарах об’єкта, схожого на безпілотник
литовсько-білоруський кордон
Фото: DELFI / Josvydas Elinskas

Вранці 13 червня у Вільнюсі голосили повітряну тривогу через можливу появу дрона, пише LRT.

Об'єкт, який зафіксували радари, виявився метеорологічною кулею, що прилетіла з боку Білорусі.

Під час тривоги у повітря піднімали винищувачі повітряної поліції НАТО.

Міністр оборони Робертас Каунас повідомив, що об'єкт на радарах мав характеристики, схожі на безпілотник, але насправді це був метеозонд.

Попри те, що тривога була хибною, литовців закликали залишатися пильними, тримати телефони увімкненими та пам'ятати про найближчі укриття, оскільки подібні випадки можуть повторитися.

  • У травні в Каунаському районі Литви були випробування системи виявлення безпілотників, зокрема, із застосуванням "шахедів".
  • Раніше повітряний простір Литви часто порушували безпілотники. Так, наприкінці травня Литва оголосила повітряну тривогу після того, як поблизу кордону з Білорусь зафіксували безпілотник, що збився з курсу. Унаслідок цього була активована місія НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії. 
  • Перед цим два безпілотники впали на території порожнього нафтового сховища в Латвії. 
  • А ще раніше літак НАТО збив дрон у повітряному просторі Естонії.
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